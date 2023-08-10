Ріанна та її коханий A$AP Rocky стали батьками вдруге. Поки артистка не назвала стать дитини, але близькі до сім’ї джерела заявили, що це дівчинка.

Відомо, що Ріанна і дитина почуваються добре після пологів – співачка відновлюється у своєму маєтку в Лос-Анджелесі.

– Вона дуже схожа на Ріанну – аж до світлих очей, – заявила подруга зірки.

Примітно, що дитина співачки дуже вдало вибрала час для появи на світ – днями Ріанна випустила нову колекцію свого одягу Savage Fenty для вагітних.

Нагадаємо, що другу вагітність Ріанна розсекретила під час виступу на Супербоулі в лютому 2023 року. Тоді артистка постала перед глядачами в червоному комбінезоні від Loewe, який розстебнула на животі, акцентуючи на ньому увагу.

Уперше Ріанна та A$AP Rocky стали батьками в травні 2022 року – тоді співачка народила хлопчика, якого назвали RZA на честь відомого музиканта.

Джерело: Media Take Out