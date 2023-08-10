Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky стали родителями во второй раз. Пока артистка не назвала пол ребенка, но близкие к семье источники заявили, что это девочка.

Известно, что Рианна и ребенок чувствуют себя хорошо после родов — певица восстанавливается в своем особняке в Лос-Анджелесе.

— Она очень похожа на Рианну — вплоть до светлых глаз, — заявила подруга звезды.

Примечательно, что ребенок певицы очень удачно выбрал время для появления на свет — на днях Рианна выпустила новую коллекцию своей одежды Savage Fenty для беременных.

Напомним, что вторую беременность Рианна рассекретила во время выступления на Супербоуле в феврале 2023 года. Тогда артистка предстала перед зрителями в красном комбинезоне от Loewe, который расстегнула на животе, акцентируя на нем внимание.

Впервые Рианна и A$AP Rocky стали родителями в мае 2022 года — тогда певица родила мальчика, которого назвали RZA в честь известного музыканта.

Источник: Media Take Out