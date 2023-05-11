Через рік після пологів Ріанни стало відомо ім’я її сина. Це вдалося зробити завдяки копії свідоцтва про народження.

Не секрет, що Ріанна і A$AP Rocky приховували ім’я сина, підігріваючи інтерес публіки все більше.

Як виявилося, малюка звуть RZA Athelston Mayers. Дитину назвали на честь продюсера, репера і лідера колективу Wu-Tang Clan на ім’я RZA.

Сама Ріанна натякала на ім’я RZA, одягаючи одяг із символікою Wu-Tang Clan кілька разів після пологів, та й сам репер з’являвся у такому одязі на публіці. Немає сумнівів, що пара вибрала ім’я ще до народження.

Відомо, що у малюка є друге ім’я – таке ж, як і в A$AP Rocky – Ательстон. У свідоцтві про народження також зазначено, що RZA народився в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що нещодавно Ріанна знялася із сином і чоловіком для обкладинки британського Vogue. Артистка рідко показує обличчя свого сина, а тепер його побачили сотні тисяч читачів. На знімках також показали малюка великим планом.