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Кино и сериалы

Режиссер The Last of Us рассказал, при каких условиях выйдет третий сезон

17 июля 2023, 14:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
The Last of us

Третий сезон сериала по мотивам игры The Last of Us может появиться на экранах, но при одном условии. Режиссер проекта от HBO раскрыл причины, по которым продолжения может и не быть.

Так, в интервью изданию Deadline Крейг Мейзин заявил, что третий сезон в планах, но шоу могут отменить — все зависит от количества просмотров, что является решающим фактором для проектов, которые финансируются стриминговыми платформами.

— Будет еще больше одного сезона. История во второй игре обширная, одним набором эпизодов не обойтись. Третьего сезона не будет лишь в том случае, если второй не станут смотреть, и шоу отменят. Но если этого не случится, мы многое из игры планируем экранизировать. Впрочем, кое-какие основные моменты мы покажем с совершенно другим подходом. Неважно, играли ли вы в игру — поворот событий вас точно удивит — у нас в запасе есть несколько козырей, — заявил режиссер The Last of Us.

Крейг добавил, что перед забастовками сценаристов и актеров США уже успели многие сделать для создания второго сезона. К примеру, Мейзин написал сценарий до того, как присоединился к сценаристам с требованиями улучшить условия труда. Пока забастовки не сильно помешали процессу создания, но вот снимать продолжение пока еще не начали. Крейг намекает, что вполне возможен перенос производства.

Напомним, что ранее актриса Беллма Рамзи слила дату выхода второго сезона сериала The Last of Us. Ожидается, что фанаты увидят продолжение в конце 2024 года, или же в начале 2025 года.

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Источник
Deadline
Теги
HBO Серіал
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