Творець фільму Титанік Джеймс Кемерон спростував чутки про можливе створення серіалу про потонуле судно Титан. Йдеться про підводний човен, у якому туристи вирушили вивчати корабель.

Так, чутки спростував сам Кемерон у Twitter.

– Зазвичай я не реагую на образливі чутки в ЗМІ, але зараз я повинен це зробити. Я не веду переговорів про фільм Оушенгейт і ніколи не буду, – зізнався режисер.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be. — James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023

Нагадаємо, що сам Джеймс понад 30 разів вирушав на дно океану для дослідження уламків Титаніка, і вважається експертом у глибоководних зануреннях.

На тлі цього режисерові приписували можливий серіал, і інсайдери заявили, що велика стрімінгова платформа вже веде з Кемероном переговори щодо майбутнього проєкту. Для одного з героїв уже розглядали Метта Деймона.

Також чутки підігрівали й інтерв’ю режисера, яке з’явилося одразу ж після трагедії з човном. Кемерон розкритикував Титан і додав, що не занурювався б на ньому під воду.