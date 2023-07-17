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Кіно та серіали

Джеймс Кемерон спростував чутки про створення серіалу про Титана

17 Липня 2023, 08:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джеймс Кемерон
Джерело: Depositphotos

Творець фільму Титанік Джеймс Кемерон спростував чутки про можливе створення серіалу про потонуле судно Титан. Йдеться про підводний човен, у якому туристи вирушили вивчати корабель.

Так, чутки спростував сам Кемерон у Twitter.

– Зазвичай я не реагую на образливі чутки в ЗМІ, але зараз я повинен це зробити. Я не веду переговорів про фільм Оушенгейт і ніколи не буду, – зізнався режисер.

Нагадаємо, що сам Джеймс понад 30 разів вирушав на дно океану для дослідження уламків Титаніка, і вважається експертом у глибоководних зануреннях.

На тлі цього режисерові приписували можливий серіал, і інсайдери заявили, що велика стрімінгова платформа вже веде з Кемероном переговори щодо майбутнього проєкту. Для одного з героїв уже розглядали Метта Деймона.

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Також чутки підігрівали й інтерв’ю режисера, яке з’явилося одразу ж після трагедії з човном. Кемерон розкритикував Титан і додав, що не занурювався б на ньому під воду.

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