Творець фільму Титанік Джеймс Кемерон спростував чутки про можливе створення серіалу про потонуле судно Титан. Йдеться про підводний човен, у якому туристи вирушили вивчати корабель.

Так, чутки спростував сам Кемерон у Twitter.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

— James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023