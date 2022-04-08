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Режисер останнього Бонда відвідав Бучу та Ірпінь: Все ще осмислюю побачене

8 Квітня 2022, 11:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Режисер останнього Бонда відвідав Бучу та Ірпінь: Все ще осмислюю побачене
Джерело: Depositphotos

Режисер Справжнього детектива та останнього фільму про Джеймса Бонда Кері Фукунага розповів, як займається волонтерством по всій Україні, а також про побачені жахіття Бучі та Ірпеня.

– Про Бучу ходить безліч жахливих історій. Ми планували відвідати лише Ірпінь, але мер нас побачив та відвіз до Бучі, де нечисленне населення обережно виходило на вулиці. Здебільшого це були літні, хворі та голодні люди, їхня травма виражалася у порожній недовірі, потім у сльозах, потім у поцілунках та довгих відчайдушних обіймах, – розповів режисер.

У сторіз Кері додав, що все ще осмислює те, що побачив у Бучі та Ірпені, які звільнили від російських окупантів.

Фукунага

Зараз Фукунага активно співпрацює з організацією World Central Kitchen, яка прийшла на допомогу українцям, які потребують гуманітарної допомоги.

На період війни він їздить багатьма містами України, щоб розповісти про історії життя людей у період війни. Багато хто змушений бігти, а інші – жити у стінах метрополітену.

Раніше в Україну приїхав режисер та актор Шон Пенн, який активно підтримує нашу країну. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським актор розповів, що наш лідер народився для цього.

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Теги
Ірпінь , Буча , Війна в Україні
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