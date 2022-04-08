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Режиссер последнего Бонда посетил Бучу и Ирпень: Все еще осмысливаю увиденное

8 апреля 2022, 11:24
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Режиссер последнего Бонда посетил Бучу и Ирпень: Все еще осмысливаю увиденное
Источник: Depositphotos

Режиссер Настоящего детектива и последнего фильма о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага рассказал, как волонтерит по всей Украине, а также об увиденных ужасах Бучи и Ирпеня.

— О Буче ходит множество ужасающих историй. Мы планировали посетить только Ирпень, но мэр нас увидел и отвез в Бучу, где немногочисленное население осторожно выходило на улицы. В основном это были пожилые, больные и голодные люди, их травма выражалась в пустом недоверии, потом в слезах, потом в поцелуях и долгих отчаянных объятиях, — рассказал режиссер.

В сториз Кэри добавил, что все еще осмысливает то, что увидел в Буче и Ирпине, освобожденных от российских оккупантов. 

Фукунага

Сейчас Фукунага активно сотрудничает с организацией World Central Kitchen, которая пришла на помощь украинцам, нуждающимся в гуманитарной помощи. 

На период войны он ездит по многим городам Украины, чтобы рассказать об историях жизни людей в период войны. Многие вынуждены бежать, а другие — жить в стенах метрополитена.

Ранее в Украину приехал режиссер и актер Шон Пенн, который активно поддерживает нашу страну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским актер рассказал, что наш лидер был рожден для этого.

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Теги
Ирпень , Буча , Війна в Україні
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