Режиссер Настоящего детектива и последнего фильма о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага рассказал, как волонтерит по всей Украине, а также об увиденных ужасах Бучи и Ирпеня.

— О Буче ходит множество ужасающих историй. Мы планировали посетить только Ирпень, но мэр нас увидел и отвез в Бучу, где немногочисленное население осторожно выходило на улицы. В основном это были пожилые, больные и голодные люди, их травма выражалась в пустом недоверии, потом в слезах, потом в поцелуях и долгих отчаянных объятиях, — рассказал режиссер.

В сториз Кэри добавил, что все еще осмысливает то, что увидел в Буче и Ирпине, освобожденных от российских оккупантов.

Сейчас Фукунага активно сотрудничает с организацией World Central Kitchen, которая пришла на помощь украинцам, нуждающимся в гуманитарной помощи.

На период войны он ездит по многим городам Украины, чтобы рассказать об историях жизни людей в период войны. Многие вынуждены бежать, а другие — жить в стенах метрополитена.

Ранее в Украину приехал режиссер и актер Шон Пенн, который активно поддерживает нашу страну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским актер рассказал, что наш лидер был рожден для этого.