Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво приїхав до Києва.

В Instagram кулінар оприлюднив фото на волонтерському складі. Позаду на тлі український прапор із популярним зараз написом – напрямом російського корабля.

– Я там, де маю бути. Я в Києві… Я не зміг бути так далеко, коли страждає вся Україна. Я маю бути з вами, українці, – написав Ектор.

Хіменес-Браво зізнався, що переживав перед тим, як повернутися до Києва, оскільки багато хто закликав його не поспішати з таким рішенням. Проте, за словами Ектора, 95% повідомлень було: Ми чекаємо на вас! Ви справжній українець.

– Після перетину кордону України щоразу, коли армія зупиняла авто і вони бачили мене, вони були дуже раді. Відважні, але щасливі люди. Людям треба продовжувати жити. Українці тримають бойовий дух та оптимізм незважаючи на трагедію, яку принесла Росія, – зазначив шеф-кухар.

Ектор наголосив, що пишається тим, що живе в Україні 12 років.

– Я пишаюся українцями. За ними наразі ховається весь світ, – підсумував Хіменес-Браво.

Варто зазначити, що війна застала кулінара на батьківщині в Колумбії. Проте він вирушив одразу до Польщі, де допомагав біженцям. Згодом Ектор повернувся в Україну. Його першою точкою був Львів.