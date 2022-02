Режисер-мем Роберт Вайд підтримав Україну на фоні агресії РФ

Відомий режисер та сценарист Роберт Б. Вайде (Robert B. Weide) підтримав Україну.

I thought I’d go where the action is, but it’s unusually quiet. Where is everybody? #StandWithUkrain pic.twitter.com/qZVJIfieAS

— Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022