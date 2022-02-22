Режисер-мем Роберт Вайд підтримав Україну на фоні агресії РФ

Відомий режисер та сценарист Роберт Б. Вайде (Robert B. Weide) підтримав Україну.

– Я думав, що піду туди, де відбувається дія, але там надзвичайно тихо. Де все? – заявив Вайд. Також він опублікував знімок зроблений біля Андріївської церкви у Києві.

I thought I’d go where the action is, but it’s unusually quiet. Where is everybody? #StandWithUkrain pic.twitter.com/qZVJIfieAS — Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022

Режисер супроводжував свою цитату хештегом #StandWithUkraine (Підтримую Україну). Саме під таким гаслом напередодні у низці країн Європи та світу пройшли акції на підтримку України на тлі нового загострення російської агресії. Демонстранти виходили з прапорами України та транспарантами із закликами проти війни.

Проте режисер в іншому своєму пості зазначив, що його знімки було зроблено дев’ять років тому.

– Щоб ніхто не прийняв мене за сміливця, це фото було зроблено у Києві дев’ять років тому. Ось деякі інші, – зазначив Роберт Б. Вайде.

Також від режисера дісталося і президенту РФ Володимиру Путіну. Робер назвав йог новим вірусом.

– Що ж, наступний варіант вірусу тут. Звати Путін, – написав Роберт Вайд.

Історія мема Directed by Robert B. Weide

Роберт Вайд – американський режисер і сценарист, проте світова інтернет-спільнота знає його більше, як автора знаменитого мема Directed by Robert B. Weide. В інтернеті часто можна натрапити на ролики з провалами або вкрай незручними ситуаціями. Попри різні сюжети, закінчуються вони однаково: чорний екран, весела музика та титри Directed by Robert B. Weide.

Взагалі це заставка з серіалу Угамуй свій запал, режисером якого і виступив Роберт Вайд. У наших широтах серіал не дуже популярний, але в Америці його люблять. Ситком виходив з 2000 року на HBO, пережив дев’ять сезонів за 17 років та 43 номінації та дві перемоги на Еммі.