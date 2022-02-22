Відомий російський музикант та лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич розкритикував владу своєї країни за останні дії щодо України, а також щодо додаткових фінансових вливань в армію.

– Ну, що, почалося? Мої вітання. У наших людях генетично сидить підсвідома впевненість, що найголовніший – наймудріший. Ось цар прийде – цар розсудить. Історія, щоправда, каже, що так буває далеко не завжди, та хто її пам’ятає, – зазначив Андрій Макаревич.

Також музикант поставив питання щодо вбивств українців.

– І ось ще питання: ті жителі України, яких зараз почнуть вбивати – це вони винні в тому, що НАТО ніби-то посунулося до наших кордонів? Ось точно вони? – наголосив артист.

До речі, раніше він обурився через те, що гроші платників податків витрачаються на біженців та додаткові навчання армії РФ на кордоні з Україною.

– Наш президент останніми днями красиво розподіляє мільярди – на навчання, на біженців. Він не забув, що це наші гроші? – Заявив Макаревич.

21 лютого Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”. Після цього президент РФ Володимир Путін наказав Міноборони Росії забезпечити Збройними силами РФ “функції підтримання миру” на цих територіях.

22 лютого має відбутися позачергове засідання Ради Федерації РФ. У 2014 році верхня палата парламенту Росії дозволила Путіну ввести російські війська на територію України.