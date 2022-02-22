Режиссер-мем Роберт Уайди поддержал Украину на фоне агрессии РФ

Известный режиссер и сценарист Роберт Б. Вайде (Robert B. Weide) поддержал Украину.

— Я думал, что пойду туда, где происходит действие, но там необычно тихо. Где все? — заявил Вайд. Также он опубликовал снимок сделанный возле Андреевской церкви в Киеве.

I thought I’d go where the action is, but it’s unusually quiet. Where is everybody? #StandWithUkrain pic.twitter.com/qZVJIfieAS — Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022

Режиссер сопроводил свою цитату хештегом #StandWithUkraine (Поддерживаю Украину). Именно под таким лозунгом накануне в ряде стран Европы и мира прошли акции в поддержку Украины на фоне нового обострения российской агрессии.

Демонстранты выходили с флагами Украины и транспарантами с призывами против войны.

Однако режиссер в другом своем посте отметил, что его снимки были сделаны девять лет назад.

— Чтобы никто не принял меня за храбреца, это фото было сделано в Киеве девять лет назад. Вот некоторые другие, — отметил Роберт Б. Вайде.

Также от режиссера досталось и президенту РФ Владимиру Путину. Робер назвал его новым вирусом.

– Что ж, следующий вариант вируса здесь. Зовут Путин, – написал Роберт Вайд.

История мема Directed by Robert B. Weide

Роберт Уайди — американский режиссер и сценарист, однако мировое интернет-сообщество знает его больше, как автора знаменитого мема Directed by Robert B. Weide. В интернете часто можно наткнуться на ролики с провалами или крайне неловкими ситуациями. Несмотря на разные сюжеты, заканчиваются они одинаково: черный экран, веселая музыка и титры Directed by Robert B. Weide.

Вообще єто заставка из сериала Умерь свой энтузиазм, режиссером котором и выступил Роберт Уайди. В наших широтах сериал не очень популярен, но вот в Америке его любят. Ситком выходил с 2000 года на HBO, пережил девять сезонов за 17 лет и 43 номинации и две победы на Эмми.