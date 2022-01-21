Новий український музичний гурт східзахід представив свою першу пісню та кліп Затишно. Композиція вже встигла підкорити комітет національного відбору на Євробачення 2022.

Відеоробота до композиції повністю передає її назву. Все дуже затишно – сніжні вечори, танці, ретро-стиль учасників колективу.

У відео дует з’явився у в’язаних светрах, із ретро-локонами, усмішками та з позитивним вайбом. Артисти вважають головною місією своєї творчості – нести любов і добро.

Сергій та Наталка познайомилися в соціальній мережі та одразу порозумілися. Він – зі Сходу, вона – із Заходу країни. За словами чоловіка, він шукав солістку для свого гурту, так і натрапив на відео співачки-початківця.

– Побачив відео Наталки, де вона співала на весіллях, і цей спів мене підкорив. Написав тоді: Що ти? Вона відповіла: А ти що? Так і зав’язалося, – розповів Сергій.

Невимушеністю та позитивом гурт завоював увагу оргкомітету відбору Євробачення 2022, що відбувся днями. Повний лонг-лист учасників нацвідбору – дивіться на Фактах ICTV.

Список фіналістів буде відомий вже наступного тижня. Сам фінал пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: Перший.

Нагадаємо, що Євробачення в 2022 році пройде в Турині (Італія). Традиційно міжнародний пісенний конкурс відбудеться в травні.

Раніше пісню для нацвідбору презентувала співачка Roxolana – Girlzzz. У цій композиції виконавиця поєднала традиції та сучасність.