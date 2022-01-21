Новая украинская музыкальная группа східзахід представили свою первую песню и клип Затишно. Композиция уже успела покорить комитет национального отбора на Евровидение 2022.

Видеоработа к композиции полностью передает ее название. Все очень уютно — снежные вечера, танцы, ретро-стиль участников коллектива.

В видео дуэт появился в вязаных свитерах, с ретро-локонами, улыбками и с положительным вайбом. Артисты считают главной миссией своего творчества — нести любовь и добро.

Сергей и Наталка познакомились в социальной сети и сразу нашли общий язык. Он – с Востока, она – с Запада страны. По словам мужчины, он искал солистку для своей группы, так и наткнулся на видео начинающей певицы.

— Увидел видео Наталки, где она пела на свадьбах, и это пение меня покорило. Написал ей тогда: Что ты? Она ответила: А ты шо? Так и завязалось, — рассказал Сергей.

Непринужденностью и позитивом группа завоевала внимание оргкомитета прошедшего на днях отбора Евровидения 2022. Полный лонг-лист участников нацотбора — смотрите на Фактах ICTV.

Список финалистов будет известен уже на следующей неделе. Сам финал пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: Первый.

Напомним, что Евровидение в 2022 году пройдет в Турине (Италия). Традиционно международный песенный конкурс состоится в мае.

Ранее песню для нацотбора презентовала певица Roxolana — Girlzzz, В этой композиции исполнительница сочетала традиции и современность.