Ведучий на СТБ Григорій Решетнік розповів, чому його родина не виїхала з України. За словами шоумена, що це рішення ґрунтується на принципах.

В інтерв’ю Славі Дьоміну Решетнік зізнався, що рішення було правильним.

– Наша, моя принципова позиція – залишатися тут в Україні, на рідній землі. Я щодня переконуюсь у правильності свого рішення. Де народилися – там і маємо черпати силу та відстоювати свою незалежність. Я маю можливість допомагати армії, багатодітним сім’ям і залишатися з дітьми, як би складно тут не було. Ми маємо пройти цю дистанцію разом з українцями та ЗСУ. Найстрашніші події ми пережили, — наголосив Григорій.

Телеведучий також розповів про подальшу долю 12-го сезону шоу Холостяк, де візьме участь Алекс Топольський. За заявами Решетніка, прем’єра буде восени, і його передплатники підтримують це рішення.

Зараз дивляться

– Опитування в соцмережах показало, що 80-90% чекають на шоу. З решти 10% близько 8% дивитимуться його таємно. Раніше прем’єру планували на весну, але в неї нас вкрали. Проєкт допоможе трохи звільняти думки та давати альтернативний варіант, який надихатиме і підтримуватиме, але в жодному разі не забувати про війну, – поділився Григорій.

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