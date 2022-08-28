Ведущий на СТБ Григорий Решетник рассказал, почему его семья не уехала из Украины. По словам шоумена, что это решение основано на принципах.

В интервью Славе Демину Решетник признался, что решение было правильным.

— Наша, моя принципиальная позиция — оставаться тут в Украине, на родной земле. Я каждый день убеждаюсь в правильности своего решения. Где родились — там и должны черпать силу и отстаивать свою независимость. Я имею возможность помогать армии, многодетным семьям, и оставаться с детьми, как бы сложно здесь не было. Мы должны пройти эту дистанцию вместе с украинцами и ВСУ. Самые страшные события мы пережили, — отметил Григорий.

Телеведущий также рассказал о дальнейшей судьбе 12 сезона шоу Холостяк, где примет участие Алекс Топольский. По заявлениям Решетника, премьера будет этой осенью, и его подписчики поддерживают это решение.

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— Опрос в соцсетях показал, что 80-90% ждут шоу. Из остальных 10% около 8% будут смотреть его тайно. Раньше премьеру планировали на весну, но у нее нас украли. Проект поможет немного освобождать мысли и давать альтернативный вариант, который будет вдохновлять и поддерживать, но ни в коем случае не забывать о войне, — поделился Григорий.

Далеко не все украинские звезды спешат возвращаться назад в страну — Настя Каменских рассказала, почему Потап не вернулся в Украину. Певица заявила, что у Алексея временно парализовало лицо, а также он активно принимает участие в благотворительных концертах на поддержку нашей страны.