Доньки Олі Полякової повернулися в Україну

Співачка Оля Полякова вперше за пів року війни вирішила привезти в Україну доньок – 17-річну Машу та 10-річну Алісу.

У своєму Instagram Полякова показала відео, на якому видно, як дівчата з рюкзаками та гітарами вирушають до України.

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– Ось такі дівчатка з гітарами, музикантки, їдуть додому, в Україну! – прокоментувала співачка.

Досі діти артистки перебували у Франції в гостях у російської журналістки Ніки Білоцерківської. Полякова не раз розповідала, що Маша та Аліса давно хотіли повернутися додому, проте артистка переживала за їхню безпеку. Сама ж Полякова повернулася в Україну раніше і навіть встигла дати концерт у київському метро.

17-річна Маша Полякова цьогоріч дистанційно закінчила 11 клас і незабаром розпочне навчання у Великій Британії.