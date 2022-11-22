Більшість вважає, що одягатися стильно взимку практично неможливо, проте якщо підійти до цього питання з головою – все вийде.

Факти ICTV разом із лайфстайл-стилістом і власницею бренду шкіряних сумок WineBag Оленою Бринь підготували слушні поради, які не тільки підкажуть, як одягатися взимку, щоб не мерзнути, але і як правильно стилізувати речі в холодну пору року.

Багатошаровість ваш найкращий друг. Такі прийоми, як сорочка під светр, піджак під пальто, гольф під футболку врятують вас від нудної зими та додадуть образу акцентів і виразності.

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– Поєднання спортивного стилю і класики також добре зігріває – худі з піджаком точно варто розглянути, – зазначила стиліст.

Високі чоботи на товстій підошві – тоді і колготи можна сміливо одягати.

Трендом зими 2022-2023 є практичні чоботи з грубої шкіри. При виборі такого взуття купуйте такі, щоб розмір був трохи із запасом. Тоді під них можна надіти товстий носок, який може бути довгим і виглядати з чобота. Таке поєднання має чудовий вигляд з довжиною міні.

Обирайте речі з натуральним складом. Відомий факт, що вироби з натуральної вовни і кашемірові мають неймовірні зігрівальні властивості.

– Обирайте речі з вмістом не менше 60% натуральності, адже невелика кількість синтетики допомагає виробу довше мати кращий вигляд, – наголосила Олена.

Величезні шарфи і рукавиці. Нарешті ми знову можемо насолоджуватися величезними шарфами-ковдрами. Обираючи екстрадовгі шарфи, ви не тільки зігріваєтеся, але і подовжуєте силует.

Термобілизна. Вона чудово підійде для дуже холодних днів. В епоху оверсайзу і багатошаровості термобілизна знайшла своє місце в повсякденному житті. Зручно і непомітно! Особливо в тандемі з джинсами wild leg.

Довгі вовняні максіпальта чудово підійдуть любителькам суконь і спідниць, даючи можливість навіть у холодну зиму відкривати ноги.

І на останок мудрість від стиліста: головне – ноги і голову тримати в теплі!