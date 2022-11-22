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Багатошаровість, високі чоботи, термобілизна: як модно одягатися взимку і не мерзнути

22 Листопада 2022, 16:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle Олена Бринь Лайфстайл стиліст, власниця бренду шкіряних сумок “WineBag”
Як одягатися взимку, щоб не мерзнути

Більшість вважає, що одягатися стильно взимку практично неможливо, проте якщо підійти до цього питання з головою – все вийде.

Факти ICTV разом із лайфстайл-стилістом і власницею бренду шкіряних сумок WineBag Оленою Бринь підготували слушні поради, які не тільки підкажуть, як одягатися взимку, щоб не мерзнути, але і як правильно стилізувати речі в холодну пору року.

Багатошаровість ваш найкращий друг. Такі прийоми, як сорочка під светр, піджак під пальто, гольф під футболку врятують вас від нудної зими та додадуть образу акцентів і виразності.

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– Поєднання спортивного стилю і класики також добре зігріває – худі з піджаком точно варто розглянути, – зазначила стиліст.


Високі чоботи на товстій підошві – тоді і колготи можна сміливо одягати.

Трендом зими 2022-2023 є практичні чоботи з грубої шкіри. При виборі такого взуття купуйте такі, щоб розмір був трохи із запасом. Тоді під них можна надіти товстий носок, який може бути довгим і виглядати з чобота. Таке поєднання має чудовий вигляд з довжиною міні.


Обирайте речі з натуральним складом. Відомий факт, що вироби з натуральної вовни і кашемірові мають неймовірні зігрівальні властивості.

– Обирайте речі з вмістом не менше 60% натуральності, адже невелика кількість синтетики допомагає виробу довше мати кращий вигляд, – наголосила Олена.

Величезні шарфи і рукавиці. Нарешті ми знову можемо насолоджуватися величезними шарфами-ковдрами. Обираючи екстрадовгі шарфи, ви не тільки зігріваєтеся, але і подовжуєте силует.


Термобілизна. Вона чудово підійде для дуже холодних днів. В епоху оверсайзу і багатошаровості термобілизна знайшла своє місце в повсякденному житті. Зручно і непомітно! Особливо в тандемі з джинсами wild leg.

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Довгі вовняні максіпальта чудово підійдуть любителькам суконь і спідниць, даючи можливість навіть у холодну зиму відкривати ноги.


І на останок мудрість від стиліста: головне – ноги і голову тримати в теплі!

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зима Мода Стиль
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