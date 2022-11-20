Черевики – незамінний аксесуар, який активно використовується мільйонами жінок під час зміни пори, і навіть узимку. Їхній різновид змушує багатьох задуматися про те, які з видів чобіт популярні зараз.

Український дизайнер Андре Тан розповів, які черевики будуть модними взимку 2022-2023 років.

Так, першими у рядку на думку дизайнера – черевики-труби.

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– Від звичної моделі взуття вони відрізняються тим, що у них немає блискавки із застібкою та ширина халяви рівномірна по всій довжині. Комбінуйте з класичною вечірньою сукнею та шубою або вузькими брюками з кардиганом, – радить Андре.

Другий рядок за чоботами-панчохами. Вони виглядають як комбінація панчох та черевиків, і щільно прилягають до ноги. Чудово підійдуть для тих, хто хоче акцентувати на стрункості – рекомендується до них використовувати трикотажні сукні та мініспідниці.

Третє місце за класичними челсі.

– Раджу носити й зі спідницями, і з сукнями, і з широкими штанами, і зі скінні. Це коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом. Абсолютна хітяра — челсі з квадратним носком, як на показах Tod’s, Ferragamo та Jil Sander, – вважає Тан.

Четверте місце за жокейськими чоботями. За заявою дизайнера, кінна естетика зараз у моді. Вони чудово підійдуть під повітряні сукні та стьобані куртки. Можна спробувати трикотажні костюми, або навіть офісний дрес-код.

Останнє місце за чоботями на платформі. Андре запевняє, що вони стали популярними після черевиків ляльки Bratz від Versace. Тепер платформа знову в моді, і дизайнери взялися до створення унікальних чобіт.

Раніше Андре Тан розповів, як правильно носити шарф. Так, його не варто сильно затягувати, або ж зав’язувати в тугий вузол. Якщо вибрати занадто великий шарф, візуально він зробить вас набагато нижче, і про це варто пам’ятати.