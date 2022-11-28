За окном уже холода, однако в дальнейшем они только усилятся. Когда пушится снег, а погода спокойная, хочется выйти на улицу, чтобы хоть немного порадоваться и насладиться этим красивым временем года.

В Украине эта зима будет особенной, однако не в лучшую сторону, поскольку идет полномасштабная война. Холодно не только на улице, но и в домах наших граждан. Но если дома понятно, как одеваться, то сейчас мы подскажем вам, что лучше приобрести, чтобы не замерзнуть в снежную пору на улице.

Лайфстайл-стилист и владелица бренда кожаных сумок WineBag Елена Брынь назвала Фактам ICTV шесть вещей, которые должны быть в гардеробе каждого, чтобы не замерзнуть зимой.

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Головные уборы. Этот предмет гардероба всегда довершает образ, а в зимнюю пору еще и согревает наши красивые головы.

— Здесь выбор большой, лично я фанат теплых панам, но любителям классики повезло, поскольку в этом сезоне Beanie должно быть у всех, — отметила стилист.

Можно рассмотреть Fitted Mohair Hood. Эта модель практичная и защищает лицо от снега.

Имеет место быть и классическая бини.

Огромный шарф. Он позволяет замотаться как можно больше и, кроме того, удлиняет силует. Они бывают большими, акцентными, объемными. Шарф стоит подбирать под верхнюю одежду.

Свитер с высокой горловиной и прямым силуэтом. Никаких плотных резинок, чем проще, тем лучше. По цветам все оттенки коричневого сейчас самые стильные и хорошо подходят к коже, главное — подобрать под свой тип.

Riding Boots — сапоги с отголоском времен наездников.

— Подходят под множество стилизаций, а главное — удобно и тепло! Эта модель удлиняет ногу и делает ваши луки более собранными, — подчеркнула Елена.

Возвращение австралийских UGG в реалии наших зим. На этот раз всех модников покорила новая модель с массивной подошвой в коричневом оттенке. Если коротко о UGG — самая удобная и теплая обувь.

Стилист говорит, жилетки на сезон 2022-2023 — ее фаворит. Особенно, если они с орнаментом.

— Хорошо сочетаются, легко комбинировать в многослойных образах, и в них всегда тепло, — сказала Елена.

Ранее стилист рассказывала, как модно одеваться зимой и не мерзнуть, а также, как стилизовать вещи в холодное время года.