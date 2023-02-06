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Ребел Вілсон вперше показала обличчя доньки від сурогатної матері

6 Лютого 2023, 19:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ребел Вілсон
Джерело: Getty Images

Австралійська акторка Ребел Вілсон вперше показала обличчя своєї тримісячної доньки Ройс.

Відповідне відео зірка оприлюднила в Instagram, проте воно було там не довго. Очевидно, Ребел передумала та вирішила його видалити. Раніше акторка публікувала вже малечу, але скрізь закривала її обличчя.

На відео Ребел тримає доньку на руках та їй посміхається і простягає свої крихітні ручки.

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Нагадаємо, у листопаді Ребел Вілсон стала мамою. Бісексуальній комедійній зірці дитину народила сурогатна мати.

Тоді акторка сказала, що це найдивовижніший подарунок долі і вона готова віддати всю любов, яку має.

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