Австралийская актриса Ребел Уилсон впервые показала лицо своей трехмесячной дочери Ройс.

Соответствующее видео звезда обнародовала в Instagram, однако было оно там не долго. Очевидно, Ребел передумала и решила его удалить. Ранее актриса публиковала уже малышку, но везде закрывала ее лицо.

На видео Ребел держит дочь на руках та ей улыбается и протягивает свои крошечные ручки.

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Напомним, в ноябре Ребел Уилсон стала мамой. Бисексуальной комедийной звезде ребенка родила суррогатная мать.

Тогда актриса сказала, что это самый потрясающий подарок судьбы и она готова отдать всю любовь, которую имеет.