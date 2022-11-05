Відома австралійська актриса Ребел Вілсон заручена зі своєю дівчиною Рамоною Агрума після семи місяців стосунків.

Одруження відбулося на вечірці на честь Геловін Casamigos Halloween party.

– Вони цілувалися в кутку і всім розповідали, як раді заручинам, – заявив інсайдер.

Їхнє рішення підтверджується і кільцями на безіменних пальцях. Відомо, що Рамона Ребел зустрічалася з мільярдером Джейкобом Бушем, але вони розлучилися в лютому 2021 року.

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Вілсон також розповіла про своє знайомство з обраницею. Зірка скористалася додатком для знайомства зі знаменитостями Raya, але в результаті їх познайомив спільний друг. Як виявилося, і Ребел і Рамону він знав понад п’ять років.

Нова обраниця Вілсон володіє модним брендом одягу Lemon Ve Lemon, який має попит у рідній для творця Латвії.

Втім, далеко не всі пари хочуть бути разом протягом усього свого життя – на початку літа Сільвестр Сталлоне заявив про розлучення зі своєю коханою через 25 років шлюбу. Дружина актора звинувачувала його у навмисній розтраті та виснаженні спільного майна. Щоправда, вже ближче до листопада зіркова пара помирилася, і розлучення було скасовано.