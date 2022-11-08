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Після заручин із дівчиною: Ребел Вілсон стала мамою

8 Листопада 2022, 10:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ребел Вілсон
Джерело: Getty Images

Австралійська акторка Ребел Вілсон стала мамою. Бісексуальній комедійній зірці дитину народила сурогатна мати.

Радісною новиною Ребел поділилася у своєму Instagram, оприлюднивши фото первістка – дочки, яку назвали Ройс Ліліан.

– З гордістю повідомляю про народження моєї першої дитини, Ройс Лілліан, яка народилася минулого тижня сурогатною матір’ю. Я навіть не можу описати кохання, яке я відчуваю до неї, вона прекрасне диво! Я нескінченно вдячна всім, хто був причетний… Але особливо хотілося б подякувати моїй чудовій сурогатній матері, яка носила її, і народила з такою грацією і турботою, – підкреслила Вілсон.

Акторка додала, що дитина – це найдивовижніший подарунок долі і вона готова віддати все кохання, яке має.

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– Я швидко навчаюсь… Велика повага всім мамам! Пишаюся бути у вашому клубі, – підсумувала Ребел.

Нагадаємо, у червні акторка зробила камінгаут, а зовсім нещодавно – у листопаді, Ребел Вілсон заручилася з Рамоною Агрумою. Заручини відбулися на вечірці на честь Геловіна Casamigos Halloween party.

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