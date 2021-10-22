У МЗС України відреагували на смерть кінооператора Галини Гатчинс, яку застрелив голлівудський актор Алек Болдуїн під час зйомок нового фільму.

Попри те, що Гатчинс давно живе і працює в США, у неї було українське громадянство. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– МЗС України отримало підтвердження приналежності Галини Гатчинс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з’ясовує обставини та взаємодіє з американськими правоохоронцями в контексті розслідування, – зазначив Ніколенко.

Крім того, зараз консули встановлюють зв’язок з рідними Гатчинс, щоб надати їм необхідну допомогу.

Що відомо про загибель Галини Гатчинс

22 жовтня стало відомо, що актор Алек Болдуїн випадково застрелив оператора Галину Гатчинс. Також він поранив режисера Джоела Соуза. Трагедія сталася під час знімання вестерна Іржа (Rust) у Нью-Мексико.

Офіс шерифа зараз опитує людей на знімальному майданчику.

Зараз ми намагаємося визначити, як і який тип снаряда використовувався у вогнепальній зброї, – зазначив прес-секретар шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос.

Шериф наразі нікому не пред’являв обвинувачення у зв’язку зі стріляниною.

42-річну Галину Гатчинс госпіталізували літаком до лікарні Університету Нью-Мексико в Альбукерке. Проте жінка померла від отриманих поранень. Також у критичному стані доставили до лікарні і 48-річного режисера картини Джоела Соуза.