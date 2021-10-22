В МИД Украины отреагировали на смерть кинооператора Галины Хатчинс, которую застрелил голливудский актер Алек Болдуин во время съемок нового фильма.

Несмотря на то, что Хатчинс давно живет и работает в США, у нее было украинское гражданство. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— МИД получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования, — отметил Николенко.

Кроме того, сейчас консулы устанавливают связь с родными Хатчинс, чтобы оказать им необходимую помощь.

Что известно о гибели Галины Гатчинс

22 октября стало известно, что актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Гатчинс. Также он ранил режиссера Джоэла Соуза. Трагедия произошла во время съемок вестерна Ржавчина (Rust) в Нью-Мексико.

Офис шерифа сейчас опрашивает людей на съемочной площадке.

Сейчас мы пытаемся определить, какой тип снаряда использовался в огнестрельном оружии, — отметил пресс-секретарь шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос.

Шериф пока никому не предъявлял обвинений в связи со стрельбой.

42-летнюю Галину Гатчинс госпитализировали самолетом в больницу Университета Нью-Мексико в Альбукерке. Однако женщина скончалась от полученных ранений. Также в критическом состоянии доставили в больницу и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соуза.