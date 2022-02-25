Вместе возможно все: звезды обратились к украинцам

Украинские звезды поддержали граждан нашей страны в тяжелое время. Селебрити записали видеообращение, в котором сказали, что вместе мы сможем все.

В видео к украинцам обратились телеведущие Леся Никитюк, Вадим Карпьяк, Надежда Матвеева, Григорий Решетник, хореограф Евгений Кот, шеф-повар Эктор Хименес-Браво, певица Злата Огневич и другие. Все вместе они прочли единый стих.

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Когда звучит пренебрежение,

у нас только крепнет отвага,

когда чьи-то действия силовые,

мы становимся как никогда сильными.

Когда на нас пытаются направить оружие,

мы достаем и начищаем оружие.

Мы никогда не будем зависимыми,

поскольку знаем цену независимости.

Когда нам говорят бойся,

мы украинцы слышим бейся.

Когда наш враг теряет разум,

Мы должны быть вместе!

Вместе, вместе, вместе,

вместе, вместе возможно все!

Ранее украинские звезды эмоционально обратились к россиянам. Наши селебрити всячески пытаются поддержать народ, а также обращаются к своим знакомым и подписчикам со страны-агрессора.

Слова поддержки высказал Алан Бадоев, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Маша Ефросинина, Ольга Цибульская, Никита Алексеев, Настя Каменских и многие другие.