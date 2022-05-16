Представниця Литви на Євробаченні-2022 Моніка Лю разом із реп-виконавицею Дайвою Старінскайте та музикантами і солістами Литовського національного театру опери та балету презентували кавер на пісню Kalush Orchestra Stefania.

– Усі бали із Вільнюса йдуть Україні. Ми будемо з вами до кінця. Слава Україні, – сказала Моніка Лю на початку відео до кавера.

Далі представниця Литви на Євробаченні-2022 виконала перший куплет українською мовою, а за нею вступила Дайва Старінскайте, яка прочитала реп литовською мовою.

– Реп-частину пісні було створено, щоб висловити солідарність із братами та сестрами в Україні, – йдеться в описі.

Варто зазначити, що користувачі мережі оцінили кавер, подякувавши литовському народу.

Литовська версія також дуже подобається! Звучить так витончено-європейськи. Чудово зробили!

Литовці, ви неймовірні! Дякую за підтримку!

Нині ця пісня – символ миру, добра та сили. Дякую, я в повному захваті.

Дякую! Stefania стане гімном планети Земля. В усьому світі починають її співати. Це заклик до миру і протест війні!

Як чудово звучать голоси. Так чуттєво та душевно. Дякуємо за такий кавер, у вашому репертуарі пісня набула якогось другого характеру, можна сказати всесвітнього. Дуже потужно.

Коли гадала, що не заплачу від цієї пісні знову, але ні… Дякуємо за підтримку. – Пишуть у коментарях під відео.

Варто зазначити, що Моніка Лю все Євробачення-2022 підтримувала нашу країну і Kalush Orchestra. Співачка закликала не забувати про те, що в Україні триває війна.

Також після фіналу конкурсу Моніка оприлюднила у себе в Instagram український прапор, під яким написала: Слава Україні!