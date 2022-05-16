Представительница Литвы на Евровидении-2022 Моника Лю вместе с рэп-исполнительницей Дайвой Старинскайте и музыкантами и солистами Литовского национального театра оперы и балета презентовали кавер на песню Kalush Orchestra Stefania.

— Все баллы из Вильнюса идут Украине. Мы будем с вами до конца. Слава Украине, — сказала Моника Лю в начале видео к каверу.

Далее представительница Литвы на Евровидении-2022 исполнила первый куплет на украинском языке, а за ней вступила Дайва Старинскайте, которая прочитала рэп на литовском языке.

— Рэп-часть песни была создана, чтобы выразить солидарность с братьями и сестрами в Украине, — говорится в описании к видео.

Стоит отметить, что пользователи сети оценили кавер, выразив благодарность литовскому народу.

Литовская версия тоже очень нравится! Звучит так утонченно-европейски как-то. Здорово сделали!

Литовцы, вы невероятные! Спасибо за поддержку!

Нынче эта песня — символ света, добра и силы. Спасибо, я в полном восторге.

Благодарю! Stefania станет гимном планеты Земля. Во всем мире ее начинают петь. Это зов к миру и протест войне!

Как прекрасно звучат голоса. Так чувственно и душевно. Спасибо за такой кавер,в вашем репертуаре песня приобрела какой-то другой характер, можно сказать всемирный. Очень мощно.

Когда думаешь, что уже не заплачешь от этой песни снова, но нет… Благодарим за поддержку. — Пишут в комментариях под видео.

Стоит отметить, что Моника Лю все Евровидение-2022 поддерживала нашу страну и Kalush Orchestra. Певица призвала не забывать о том, что в Украине идет война.

Также после финала конкурса Моника обнародовала у себя в Instagram украинский флаг, под которым написала: Слава Украине!