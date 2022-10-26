Гурт Океан Ельзи разом із французькими музикантами та ЮНІСЕФ France представили нову версію пісні Весна.

Композиція Vesna Mirabeau створена заради збору допомоги дітям України, які постраждали під час російського вторгнення. Пісня отримала авторську адаптацію французькими музикантами.

За словами лідера гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука, влітку до них звернулися французькі музиканти зі Studio d’ikken із пропозицією створити нову версію композиції як спеціальний проєкт.

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За словами французьких музикантів, цей проєкт є актом солідарності з українським народом.

– Ми звернули увагу на пісню ОЕ з поетичною назвою Весна, в якій згадуються видатні французькі художники Аполлінер, Верлен, Рембо. На жаль, весна 2022 року замість обіцянки оновлення принесла повномасштабну війну в Україну, яка шокувала всіх європейців, викликавши широкі рухи солідарності по всьому континенту. Ми теж приєдналися, – цитує слова французів Вакарчук у Facebook.

Vesna-Mirabeau покликана стати гімном солідарності з дітьми України та мостом допомоги невинним жертвам війни.

Зазначимо, що оригінальну версію пісні Весна Океан Ельзи презентували наприкінці січня, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.