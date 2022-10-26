Группа Океан Эльзы вместе с французскими музыкантами и ЮНІСЕФ France представили новую версию песни Весна.

Композиция Vesna Mirabeau создана ради сбора помощи детям Украины, пострадавшим во время российского вторжения. Песня получила авторскую адаптацию французскими музыкантами.

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По словам лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука, летом к ним обратились французские музыканты из Studio d’IKKEN с предложением создать новую версию композиции как специальный проект.

По словам французских музыкантов, этот проект является актом солидарности с украинским народом.

— Мы обратили внимание на песню ОЭ с поэтическим названием Весна, в которой упоминаются выдающиеся французские художники Аполлинер, Верлен, Рэмбо. К сожалению, весна 2022 вместо обещания обновления принесла полномасштабную войну в Украину, которая шокировала всех европейцев, вызвав широкие движения солидарности по всему континенту. Мы тоже присоединились, — цитирует слова французов Вакарчук в Facebook.

Vesna Mirabeau призванная стать гимном солидарности с детьми Украины и мостом помощи невиновным жертвам войны.

Отметим, что оригинальную версию песни Весна Океан Эльзы презентовали в конце января, за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину.