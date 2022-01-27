Відомий український гурт Океан Ельзи презентував новий кліп на пісню Весна.

Соліст колективу Святослав Вакарчук переконує, що весна – особлива пора року для нього.

– Мабуть, оскільки я народився і перший свій подих зробив навесні – це нарівні підсвідомого. Для мене ця пора – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, в прямому і переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку, – зазначив Вакарчук.

Також він додав, що весна – це пора романтики та кохання.

– Тому я не міг тут не згадати французів Аполлінера, Рембо і Верлена. На мій погляд, їхнє ставлення до кохання є еталонним у світовій поезії, тому що так про любов щемливо, чесно, боляче, але водночас до кінця, на розрив, мало хто писав, – переконаний лідер Океану Ельзи.

Прихильники точно помітять, що трек звучить дещо незвично для колективу. Проте Вакарчук заздалегідь попередив – все нормально, таких пісень скоро стане більше.

– Пісня Весна, як на мене, менш нетипова для нас, ніж, скажімо, #БезТебеМенеНема». Вона звучить у дусі часу. Океан Ельзи змінюються, як змінювалися свого часу The Beatles чи Queen. Ми не можемо все творити однаково, ніби це альбом Там, Де Нас Нема. Щодо саунду, то так у нас буде нове звучання і це не остання така пісня, яку ви почуєте, – розповів Святослав.

Милий кліп на трек Весна зняв режисер Іван Шоха. Глядачі під час перегляду ролика хвилюватимуться за стосунки двох сніговичків, які повинні знайти один одного до початку весни.