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Понівечений, суворий, але вільний! Вакарчук заспівав із жителями Ізюму Червону руту

2 Жовтня 2022, 12:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Понівечений, суворий, але вільний! Вакарчук заспівав із жителями Ізюму Червону руту
Джерело: Святослав Вакарчук

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук виступив у звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області.

Разом з мирними жителями він виконав Червону руту на тлі зруйнованого міста.

– Понівечене, суворе, але вільне місто. І люди – втомлені, зосереджені, але з такою надією в очах! Люди, які дуже потребують всієї підтримки, і це не тільки про пряму гуманітарну допомогу, що вкрай важливо, але і тепле слово, посмішку, просто увагу, – написав Вакарчук під відео.

Також Святослав поділився, що люди самі підходили до нього і запитували, чи може він заспівати.

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– Звичайно, разом ми можемо все! Послухайте, як співає Ізюм Червону руту. І ось з чого ті рашисти вирішили, що можуть підкорити наших людей?! – сказав музикант.

Зазначимо, Вакарчук із початку повномасштабної війни їздить українськими містами, виступає перед військовими, мирними жителями і волонтерами, тим самим підтримуючи їхній бойовий дух.

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Ізюм Святослав Вакарчук
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