Раян Рейнольдс розповів, як його дружина Блейк Лайвлі справляється із чотирма дітьми – один із них новонароджений. Днями зіркова пара стала батькам вчетверте, і це їх дуже тішить.

– Слухайте, ми б не робили це чотири рази, якби нам це не подобалося. У всіх все чудово. Насправді у всіх все чудово, – заявив Раян.

Щоправда, актори вирішили не розкривати стать та ім’я дитини. Навіть без цього у їхній сім’ї не все так просто, як хотілося б батькам чотирьох дітей.

– Якщо ми не розберемося з цим зараз, я гадаю, у нас будуть великі проблеми. Але тут зоопарк, — пожартував Рейнольдс.

Нагадаємо, що вперше про вагітність Лайвлі стало відомо у вересні минулого року, коли вона з’явилася із животом на саміті Forbes Power Women’s Summit у Нью-Йорку. Згодом вона зізналася про це, та наказала папараці дати їй спокій і не чекати біля будинку.

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Родина Рейнольдс та Лайвлі з’явилася у 2012 році, і до поповнення у них було троє дітей віком від 3 до 8 років.