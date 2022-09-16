35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет мамой. О беременности актрисы стало известно после появления на ежегодном женском саммите Forbes Power в Нью-Йорке.

Актриса долгое время скрывала изменения в фигуре и выкладывала в Instagram фото в купальнике. Однако 15 сентября она появилась перед фотографами в коротком платье с пайетками, которое обтягивало ее округлившийся живот.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились на съемках фильма Зеленый фонарь. В 2012 году пара тайно поженилась. Рейнольдс и Лайвли воспитывают троих детей — дочерей Джеймс, Инес и Бетти.