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Беременная Блейк Лайвли подчеркнула живот обтягивающим мини

16 сентября 2022, 12:41
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Блейк Лайвлі
Источник: Getty Images

35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет мамой. О беременности актрисы стало известно после появления на ежегодном женском саммите Forbes Power в Нью-Йорке.

Актриса долгое время скрывала изменения в фигуре и выкладывала в Instagram фото в купальнике. Однако 15 сентября она появилась перед фотографами в коротком платье с пайетками, которое обтягивало ее округлившийся живот.

Блейк Лайвлі вагітна

Фото: Getty Images

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились на съемках фильма Зеленый фонарь. В 2012 году пара тайно поженилась. Рейнольдс и Лайвли воспитывают троих детей — дочерей Джеймс, Инес и Бетти.

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Блейк Лайвли Райан Рейнольдс
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