Райан Рейнольдс рассказал, как его жена Блейк Лайвли справляется с четырьмя детьми — один из них новорожденный. На днях звездная пара стала родителям в четвертый раз, и это их очень радует.

— Послушайте, мы бы не делали это четыре раза, если бы нам это не нравилось. У всех все отлично. На самом деле у всех все отлично, — заявил Райан.

Правда, актеры решили не раскрывать пол и имя ребенка. Даже без этого в их семье не все так просто, как хотелось бы родителям четырех детей.

— Если мы не разберемся с этим сейчас, я думаю, у нас будут большие проблемы. Но здесь зоопарк, — пошутил Рейнольдс.

Напомним, что впервые о беременности Лайвли стало известно в сентябре прошлого года, когда она появилась с животом на саммите Forbes Power Women’s Summit в Нью-Йорке. Спустя время она призналась об этом, и приказала папарацци оставить ее в покое и не выжидать возле дома.

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Семья Рейнольдс и Лайвли появилась в 2012 году, и до пополнения у них было трое детей от 3 до 8 лет.