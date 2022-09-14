Канадсько-американський актор Раян Рейнольдс програв парі та зняв на відео свою першу колоноскопію. Завдяки процедурі у зірки фільму Дедпул виявили та видалили поліп, який надалі міг перетворитися на рак товстої кишки.

Парі Раян програв актору Робу МакЕлхенні, який все ж таки вирішив підтримати Рейнольдса і теж зняв свою колоноскопію.

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Варто зазначити, що друзі вирішили співпрацювати з Lead From Behind – організацією з інформування про рак товстої кишки, щоб спонукати людей, а особливо чоловіків пройти процедуру, коли настане час.

– Зазвичай я б ніколи не зняв жодної медичної процедури на камеру, а потім поділився нею. Але не кожен день можна привернути увагу до чогось, що безперечно врятує життя. Це достатня мотивація для мене, щоб показати вам камеру, яку засунули в мене, – зазначив Раян.

Під час процедури в Рейнольдса виявили тонкий поліп у правій частині товстої кишки, який був оперативно видалений.

– Це потенційно врятувало вам життя – я не жартую і не драматизую… У вас не було жодних симптомів, – сказав доктор акторові.

У МакЕлхенні виявили три поліпи, які також видалили.