Американська акторка та співачка Періс Гілтон поділилася новими фото з медового місяця. Разом зі своїм чоловіком Картером Реумом зірка відпочиває на острові Бора-Бора, який розташований у Тихому океані.

Молодята зупинилася у готелі Hilton (Conrad) Bora Bora Nui, де вартість номерів становить від $1 до 7 тис. на добу.

На острові Періс та Картер займалися дайвінгом, плавали разом зі скатами, а також відвідали святкову вечерю на честь їхнього весілля.

На особистій сторінці в Instagram акторка активно ділиться світлинами з розкішного медового місяця.

За словами Періс, це перша зупинка пари у світовому турі, який триватиме сім тижнів. Після Бора-Бора подружжя вирушить на острів Таїті, де проведе ще кілька днів.

Нагадаємо, Періс та Картер зіграли весілля 1 листопада. Церемонія відбулася у приватному маєтку Лос-Анджелеса.

Не обійшлося без сліз нареченого, брендових суконь і зіркових гостей. Пару прийшли привітати члени родини та друзі, серед яких Кім Кардаш’ян, Пола Абдул та інші.

На другий день весілля Періс Гілтон влаштувала вечірку на пірсі у Санта-Моніці. Як проходило весілля зірки шанувальники зможуть побачити в реаліті-шоу Paris in Love, яке складатиметься з 13 серій.