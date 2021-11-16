Чоловік американської акторки і співачки Періс Гілтон має позашлюбну 9-річну дочку, яку бачив лише один раз.

Мамою дівчинки є Лаура Белліцці, зірка реаліті-шоу Секрети Аспена. Картер Реум не робив тест на батьківство, однак він підписав документ, де підтвердив, що є татом дівчинки.



Представник Картера Реума прокоментував чутки і зазначив, що бізнесмен фінансово підтримує дочку.

– Люди, для яких ця історія важлива, знали про неї протягом 10 років. Картер підтримує цю дитину. Хоча він не має з нею традиційних стосунків ” батько і донька”, він забезпечував її з моменту її народження і буде робити це й надалі, – повідомив представник Картера Реума.

За даними інсайдерів, дівчинка дуже засмутилася, коли дізналася про весілля батька з світською левицею Періс Гілтон.

– Вона бачила статті Періс і Картера про створення сім’ї. Вона відчула величезне неприйняття і відчула себе покинутою, – сказав інсайдер.

Нагадаємо, що 11 листопада Періс Гілтон вийшла заміж за підприємця Картера Реума, з яким зустрічалася два роки. Церемонія відбулася у приватному маєтку Лос-Анджелеса.

Пару прийшли привітати члени родини, друзі та зіркові гості, серед яких Кім Кардаш’ян, Пола Абдул та інші.

Періс не показує відео з церемонії, оскільки шанувальники зможуть подивитися це в реаліті-шоу Paris in Love, яке складатиметься з 13 серій.

У подружжя ще немає спільних дітей, але Гілтон мріє про первістка. Вона готується до того, щоб стати мамою за допомогою штучного запліднення.