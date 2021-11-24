Американская актриса и певица Пэрис Хилтон поделилась новыми фото из медового месяца. Вместе со своим мужем Картером Реумом звезда отдыхает на острове Бора-Бора, расположенном в Тихом океане.

Молодожены остановились в отеле Hilton (Conrad) Bora Bora Nui, где стоимость номеров составляет от $1 до 7 тыс. в сутки.

На острове Пэрис и Картер занимались дайвингом, плавали вместе со скатами, а также посетили праздничный ужин в честь их свадьбы.

На личной странице в Instagram актриса активно делится фотографиями из роскошного медового месяца.

По словам Пэрис, это первая остановка пары в мировом туре, который продлится семь недель. После Бора-Бора супруги отправятся на остров Таити, где проведут еще несколько дней.

Напомним, Пэрис и Картер сыграли свадьбу 1 ноября. Церемония прошла в частном имении Лос-Анджелеса.

Не обошлось без слез жениха, брендовых платьев и звездных гостей. Пару пришли поздравить члены семьи и друзья, среди которых Ким Кардашьян, Пола Абдул и другие.

На другой день свадьбы Пэрис Хилтон устроила вечеринку на пирсе в Санта-Монике. Как проходила свадьба звезды, поклонники смогут увидеть в реалити-шоу Paris in Love, которое будет состоять из 13 серий.