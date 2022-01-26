Молодая украинская певица и автор песен Roxolana стала финалисткой отбора на Евровидение 2022 года.

Фактам ICTV Roxolana рассказала о случайности, родившей трек для Евровидения, а также о своем отношении к конкурентам.

– Как проходила подготовка к отбору? Как выбирали или писали трек? Обращались ли к кому-нибудь за помощью?

— У нас действительно интересная история возникновения этого трека, он появился почти случайно. Несколько месяцев назад я выступала на одном телевизионном концерте, нужно было исполнить акустическую версию песни, поэтому мне аккомпонировал мой товарищ Миша Гайдай. Миша – саунд-продюсер, и с ним мы пишем аранжировки ко всем моим песням.

Во время саундчека Миша играл какие-то аккорды, а я проверяла микрофон и начала напевать фразу Girls just wanna have fun и разные вокализы. Люди, находившиеся на съемочной площадке, услышав эту импровизацию, были в восторге и сказали, что нужно обязательно сделать трек. Мы записали этот кусок на диктофон и впоследствии доработали его в студии.

На самом деле было больше десятка разных аранжировок, мы долго искали нужное звучание, параллельно я писала текст. Не скажу, что мы сразу готовили его на Евровидение, это должен был быть мой первый англоязычный сингл. А уже посоветовавшись с командой, решили, что стоит попробовать свои силы на нацотборе. Так что мы без особой подготовки подали заявку онлайн, ведь именно таков был первый этап отбора в этом году.

Этот трек – это диалог с самим собой. Девушка говорит своему отражению в зеркале о том, что кто-то может насмехаться над ней или навязывать свои представления и шаблоны, но прежде всего она должна уважать и любить себя настоящую, она должна заботиться о себе, и тогда никто не сможет сделать ее неуверенной или испуганной.

— Одна из участниц, не попавшая на отбор, обвинила оргкомитет и в коррупции, и в предвзятости. Как вы смотрите на такие обвинения?

— В этом году действительно всех сбивает с толку процесс отбора, потому что он отличается от предыдущих лет.

В частности, после подачи онлайн анкеты, по сути, не было никаких публичных отборов или объявлений по поводу того, кто именно выбирает финалистов. Поэтому я могу понять не попавших на отбор артистов, и не знающих, к кому обратиться, и в чем причина.

Мне кажется, это нормальная человеческая реакция. Однако что касается обвинений, я думаю, что это уже вопрос эмоций, а не доказанных фактов.

— В ком из других участников видите главного конкурента?

— Я очень рада, что у нас именно такой состав финалистов. В комментариях было много сообщений в стиле, кто эти люди. А мне кажется, классно, что многие молодые артисты получат возможность заявить о себе на сцене нацотбора. Евровидение и создано именно для того, чтобы открыть новых суперстар.

Что касается конкурентов, для меня Евровидение – это, пожалуй, единственный конкурс, где не каждый соревнуется сам за себя, а скорее, все собрались, чтобы совместно выбрать лучший трек, номер и видение, чтобы максимально круто представить Украину. Поэтому я буду рада, если конкурс будет проходить экологически и в благоприятных моральных условиях, конкуренция сведется к минимуму, и будет понимание, что все работают на эту единственную цель.

Roxolana — Girlzzzz

Что известно о Roxolana

Roxolana – украинский автор песен, певица, настоящее имя Роксолана Сирота. По образованию девушка юрист, но по призванию — певица.

Дебютное видео на песню Очима просмотрели около 1 млн раз на YouTube, а сам трек вошел в топ-10 танцевальных хитов украинского радио.