Пили воду з батарей і думали, що Києва вже немає: Бєдняков про жахіття рідних у Маріуполі

Український ведучий Андрій Бєдняков розповіла про втрати у його сім’ї, а також про жахіття Маріуполя. На тлі війни померла його мама, яка раніше хворіла.

– Моя сестра бачила все звірство, що відбувалося в Маріуполі. Коли вона там була, ми розмовляли по кілька хвилин, і не говорили про війну. Обговорювали здоров’я, і чи є їжа. Щоби попити води, вони зливали її з батарей. Вона пережила такі страхіття, що я не хочу з нею про це говорити. Найскладніше – вона пережила смерть моєї мами. Також покинула свій будинок та місто. Коли вона до мене змогла зателефонувати, то думала, що Київ уже захопили, – розповідає Андрій в інтерв’ю.

Ведучий додав, що Маріуполем їздили машини з гучномовцями, і розповідали, що Київ і Одесу вже захопили. Бєдняков також розповів про хворобу мами, про яку мало хто знав.

– Вона хворіла, але з нею постійно хтось сидів і наглядав. Коли почалася війна, вона одній із доглядальниць сказала, що “це кінець”. Це останні слова, які я почув від мами. Коли з твого життя йде близька людина – ти не стаєш мудрішим. Ти залишаєшся одиноким, тому що найбільше ти потрібний своїм батькам. Є дружини, діти, друзі, сестри, брати, родичі – але ніхто тебе так не любить, як твої батьки. Батько у мене помер ще 2012 року. В якомусь сенсі я залишився один, – ділиться своїми думками Андрій.

У квітні Бєдняков показав, як виглядало його рідне місто Маріуполь після приходу військових РФ. Телеведучий зізнався, що цього місця вже нічого не залишилося.