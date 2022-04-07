Український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як росіяни відреагували на смерть його мами.

В Instagram-stories чоловік оприлюднив відповідний скрін із коментарями.

– Просто відкрив коментарі. Я хочу, щоб збудували стіну, щоб навіть не знати цих людей. Скільки треба мати мізків? Дайте відповідь мені? – поцікавився ведучий.

Так, одна з підписниць вважає, що він на це заслужив.

– Ну що, Андрюша, покарав тебе Бог, – пише вона.

Друга ж не розуміє, до чого тут Росія.

– Відповідь на перше запитання ти дав – мама була в комі, тому не виходила на зв’язок, а сестра не хотіла тебе засмучувати. Яка хвороба була в мами? До чого тут Росія? – поцікавилася підписниця.

6 квітня Андрій Бєдняков повідомив про смерть своєї матері, яка тривалий час перебувала в окупованому Росією Маріуполі. Ведучий зазначив, що мама слабшала з кожним вибухом.

Сестра Андрія, яка була з жінкою в Маріуполі, не хотіла його засмучувати і говорити, що їхня мама впала в кому. Сам Бєдняков зазначив, що вона хворіла, проте якби не війна, то вона ще жила б.

Фото: Андрій Бєдняков