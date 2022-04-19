Український ведучий Андрій Бєдняков показав, який вигляд має його рідне місто Маріуполь зараз.

В Instagram шоумен опублікував відео, зняте жителем зруйнованого окупантами міста. Очевидно, що ролик знімали із вікна автівки. На ньому добре видно всі наслідки “русського міру”.

– Мого рідного міста вже нема. Від нього майже нічого не залишилося. Не було, мабуть, і години, щоб я не думав про Маріуполь. Я дуже часто приїжджав у місто і бачив, як воно змінювалося. Але найбільше мінялися люди. В один із останніх приїздів ми з друзями стояли вночі біля драмтеатру і говорили про те, як змінилися люди. Яка крута молодь, – поділився Андрій.

Бєдняков зазначив, що з 2014 року в Маріуполі з’явилося багато патріотів, проте їх прийшли “рятувати”, кинувши “рятувальний круг” на все місто.

– Кинули його на драмтеатр. Кинули на мою школу. Кинули на мій будинок, де я жив. Кинули на палац культури, де я працював. Кинули на стадіон, куди я приходив із батьками, – сказав Андрій.

Ведучий зазначив, що попри все, у Маріуполі залишилися українські воїни, які відважно борються за місто. Він висловив подяку кожному з них, а також наголосив, що про них знає весь світ.

– Я, як і мільйони українців, дуже чекаю на деблокаду. Допомогти виїхати людям та допомогти нашим воїнам. Тому що Маріуполь – це Україна, – підсумував Бєдняков.

5 квітня ми писали, що рідним Андрія Бєднякова вдалося евакуюватись із Маріуполя. Про сім’ю в окупованому Маріуполі телеведучий розповів ще 12 березня. Його мама та сестра не виходили на зв’язок до 22 березня.

Згодом Бєдняков повідомив сумну звістку – його мама померла. Ведучий зазначив, що вона хворіла, проте якби не війна, то ще жила б.

Фото: Андрій Бєдняков