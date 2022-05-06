Пили воду из батарей и думали, что Киева уже нет: Бедняков об ужасах родных в Мариуполе

Украинский ведущий Андрей Бедняков рассказал о потерях в его семье, а также об ужасах Мариуполя. На фоне войны умерла его мама, которая до этого болела.

— Моя сестра видела все зверства, которые происходили в Мариуполе. Когда она там была, мы разговаривали по несколько минут и не говорили о войне. Обсуждали здоровье и есть ли у них еда. Чтобы попить воды, они сливали ее из батарей. Она пережила такие ужасы, что я не хочу с ней об этом говорить. Самое сложное — она пережила смерть моей мамы. Также покинула свой дом и город. Когда она ко мне дозвонилась, то думала, что Киев уже захватили, — рассказывает Андрей в интервью.

Ведущий добавил, что по Мариуполю ездили машины с громкоговорителями и рассказывали, что Киев и Одессу уже захватили. Бедняков также рассказал о болезни мамы, о которой мало кто знал.

— Она болела, но с ней постоянно кто-то сидел и присматривал. Когда началась война, она одной из сиделок сказала, что “это конец”. Это последние слова, которые я услышал от мамы. Когда из твоей жизни уходит близкий человек — ты не стаешь мудрее. Ты становишься одиноким, потому что больше всего ты нужен своим родителям. Есть жены, дети, друзья, сестры, братья, родственники — но никто тебя так не любит, как твои родители. Отец у меня умер еще в 2012 году. В каком-то смысле я остался один, — делится своими мыслями Андрей.

В апреле Бедняков показал, как выглядел его родной город Мариуполь после прихода военных РФ. Телеведущий признался, что от этого города уже ничего не осталось.