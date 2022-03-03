Путін горітиме в пеклі! Будинок Гвоздьової розбомбили російські війська

Путінські війська зруйнували будинок танцівниці Ілони Гвоздьової поблизу Києва. Родина зірки не постраждала.

– Нашого будинку в Києві більше немає. Що ви творите, виродки? Це мирний район, жодних стратегічних об’єктів, просто мирне селище з живими цивільними людьми! Путін горітиме в пеклі з усім російським народом, – заявила Гвоздьова в Instagram.

Танцівниця також додала, що її близькі залишилися живими.

– Будинок відбудуємо і повільно, але впевнено закатаємо в новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю, – запевнила Гвоздьова.

Відео з розрухою вона опублікувала в Instagram, однак платформа видалила допис.

Тим часом український співак і композитор Андрій Данилко підмітив, що Володимир Путін діє за сценарієм фашистської Німеччини. Для повної схожості з Гітлером президенту РФ лишилося тільки застрелитися в бункері.