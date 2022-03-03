Путин будет гореть в аду! Дом Гвоздевой разбомбили российские войска

Путинские войска разрушили дом танцовщицы Илоны Гвоздевой возле Киева. Семья звезды не пострадала.

– Нашего дома в Киеве больше нет. Что вы творите, ублюдки? Это мирный район, никаких стратегических объектов, просто мирный поселок с живыми гражданскими людьми! Путин будет гореть в аду со всем русским народом, – заявила Гвоздева в Instagram.

Танцовщица также добавила, что ее близкие остались в живых.

– Дом отстроим и медленно, но уверенно закатаем в новый фундамент всех пришедших на нашу землю, – заверила Гвоздева.

Видео с разрухой она опубликовала в Instagram, однако платформа удалила сообщение.

Тем временем украинский певец и композитор Андрей Данилко подметил, что Владимир Путин действует по сценарию фашистской Германии. Для полного сходства с Гитлером президенту РФ осталось только застрелиться в бункере.