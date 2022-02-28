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Данилко: Путіну для точної схожості з Гітлером залишилося зайти в бункер і застрелитися

28 Лютого 2022, 09:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Данилко: Путіну для точної схожості з Гітлером залишилося зайти в бункер і застрелитися
Джерело: СТБ

Український співак і композитор Андрій Данилко впевнений, що президенту РФ Володимиру Путіну для повної схожості з Гітером залишилося тільки застрелитися.

В ефірі одного з українських каналів він звернувся до росіян і порадив їм прочитати вірш Корнєя Чуковського Тараканище.

Я хотів би сказати російським людям, російським артистам, які бояться, щоб вони прочитали дитячий вірш Корнея Чуковського Тараканище. Ось просто прочитайте від початку до кінця. Кого ви боїтеся? – сказав Данилко.

Андрій зазначив, що президент Росії Володимир Путін діє за сценарієм фашистської Німеччини.

– Прийоми, слова, як це все відбувається. Я говорю, якщо він так хоче залишитися в історії, він так пародіюєує і копіює цього Гітлера, його вчинки. Якщо йому так хочеться бути в підручниках… Так ти вже в підручниках, Путін! Для того, щоб остаточно стати Гітлером, тобі треба зайти в свій бункер і застрелитися, – зазначив Данилко.

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Вночі, 24 лютого, Росія напала на Україну. Наші селебриті всіляко намагаються підтримати народ, а також звертаються до своїх знайомих і підписників із країни-агресора.

До громадян РФ емоційно звернулися такі зірки, як Алан Бадоєв, Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков, Маша Єфросиніна, Ольга Цибульська, Микита Алексєєв, Настя Каменських та багато інших. Вони закликають їх не мовчати та виходити на мітинги на вулиці.

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Теги
Андрій Данилко , Війна в Україні
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