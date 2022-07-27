Американський актор Бред Пітт придбав величезний будинок на узбережжі Каліфорнії за $40 млн. Це житло було збудоване ще у 1918 році, і вважається найдорожчим на території району.

Відомо, що місцеві жителі були раді новому сусідові, адже будинок пустував роками. Пітт є великим фанатом маєтків у стилі Американського ремісника.

Нерухомість розташована всього за кілька метрів від пляжу, і в ній дуже багато елементів з дерева, хоч за основу було взято піщаник та граніт. Будинок може похвалитися арковими вікнами, а також черепичним дахом у середземноморському стилі.

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За заявами фотографа Олександра Вертікофа, який зробив серію знімків 1997 року, цей будинок є унікальним.

– Коли я сфотографував об’єкт, він був безлюдним довгий час. Він пустував протягом 50 років, і було важко виділити окремі кімнати за інтер’єром, – заявив фотограф.

У актора вже є пляжний будиночок за $5 млн у Голеті, штат Каліфорнія, який він купив у 2000 році, коли одружився з Дженніфер Еністон.

Пітт придбав будинок за шалені гроші на тлі скандалу зі своєю колишньою дружиною – днями Анджеліна Джолі виграла суд проти колишнього чоловіка Бреда Пітта за виноробню Chateau Miraval, де вони одружилися у 2014 році. Акторка продала свою частку бізнесу іншій компанії, і це не сподобалося Пітту.