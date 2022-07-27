Американский актер Брэд Питт приобрел огромный дом на побережье Калифорнии за $40 млн. Это жилье было построено еще в 1918 году, и считается самым дорогим на территории района.

Известно, что местные жители были рады новому соседу, ведь жилище пустовало годами. Питт является большим фанатом домов в стиле Американский ремесленник.

Недвижимость расположена всего в нескольких метрах от пляжа, и в ней очень много элементов из дерева, хоть за основу был взят песчаник и гранит. Дом может похвастаться арочными окнами, а также черепичной крышей в средиземноморском стиле.

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По заявлениям фотографа Александра Вертикоффа, который сделал серию снимков 1997 году, этот дом является уникальным.

— Когда я сфотографировал объект, он был необитаемым долгое время. Он пустовал в течение 50 лет, и было трудно выделить отдельные комнаты по интерьеру, — заявил фотограф.

У актера уже есть пляжный домик за $5 млн в Голете, штат Калифорния, который он купил в 2000 году, когда женился на Дженнифер Энистон.

Питт приобрел дом за сумасшедшие деньги на фоне скандала со своей бывшей женой — на днях Анджелина Джоли выиграла суд против бывшего мужа Брэда Питта за винодельню Chateau Miraval, где они поженились в 2014 году. Актриса продала свою долю бизнеса другой компании, и это не понравилось Питту.