Телеведучий та гуморист Максим Галкін закликав підтримати біженців з України в усьому світі.

В Instagram чоловік співачки Алли Пугачової оприлюднив відеозвернення, назвавши підтримку українців персональною відповідальністю.

– Як я й обіцяв, частину грошей, зароблених мною в ізраїльському турі, я переведу біженцям із України до фондів, які їм допомагають. Я вже перевів гроші на кілька. Зазвичай я не розповідаю про свою участь у благодійності, але в наш час вважаю, що висвітлювати це необхідно – рекламувати фонди, організації, які допомагають нужденним, – зазначив Галкін.

Далі гуморист поділився фондом, якому можна переказати гроші, щоб допомогти нашому народові.

Зараз дивляться

– Вважаю допомогу біженцям з України – своїм обов’язком, як громадянина РФ, який поділяє відповідальність за те, що відбувається, – наголосив Максим.

Максим Галкін є одним і російських зірок, який одразу висловився проти війни в Україні. Ба більше, разом з дружиною та дітьми після початку того, що відбувається, вони поїхали з РФ до Ізраїлю.

Фото: Максим Галкін